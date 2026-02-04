Antin Infrastructure Partners acquiert Vigor Marine Group
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 14:00
Basé à Portland (Oregon), Vigor Marine Group exploite des chantiers navals et des installations de fabrication à Seattle, Portland, Vancouver, San Diego et Norfolk. Il a généré près d'un milliard de dollars de revenus en 2024 et emploie environ 2 700 personnes.
Antin s'associera à Vigor Marine Group pour étendre la capacité sur ses 5 sites, accélérer le travail de l'entreprise pour innover dans le secteur maritime et développer la main-d'oeuvre qualifiée afin de répondre à la demande croissante.
Il s'agit du 7e investissement du fonds phare V d'Antin, d'une valeur de 11,8 milliards de dollars, qui se concentre sur des investissements à long terme dans des entreprises d'infrastructure établies en Amérique du Nord et en Europe.
La transaction reste soumise aux approbations réglementaires habituelles et devrait être finalisée en 2026. Francesco Valente, PDG de Vigor Marine, et son équipe de direction basée aux Etats-Unis continueront à diriger l'entreprise.
Valeurs associées
|10,2000 EUR
|Euronext Paris
|-0,78%
