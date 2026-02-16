 Aller au contenu principal
Antin Infrastructure négocie un rachat de Belambra
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 07:31

Antin Infrastructure Partners indique avoir entamé des négociations exclusives avec le groupe familial diversifié Caravelle pour acquérir Belambra, propriétaire et exploitant français de premier plan dans les infrastructures de loisirs.

Belambra opère des clubs de vacances, qui bénéficient d'une grande infrastructure et d'espaces communs, et offrent un service complet incluant hébergement, restauration, activités et sports. Il a déclaré un chiffre d'affaires de 254 MEUR en 2025.

"Belambra met en avant de nombreuses infrastructures solides et attractives qu'Antin recherche dans sa stratégie Mid Cap, notamment un portefeuille de haute qualité difficile à reproduire en raison de la rareté de sites de premier choix", explique le groupe.

L'investissement d'Antin vise à accélérer la croissance de Belambra, tout en augmentant la détention d'actifs et en poursuivant d'autres voies de croissance telles que l'ouverture de nouveaux sites, conformément à son historique de croissance des entreprises.

A la clôture, cet investissement serait le 9e du Mid Cap Fund I d'Antin, d'un montant de 2,2 MdsEUR. La transaction, soumise aux approbations réglementaires habituelles et à la consultation du conseil d'entreprise de Belambra, devrait être finalisée en juin 2026.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com.

