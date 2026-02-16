Antin Infrastructure négocie un rachat de Belambra
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 07:31
Belambra opère des clubs de vacances, qui bénéficient d'une grande infrastructure et d'espaces communs, et offrent un service complet incluant hébergement, restauration, activités et sports. Il a déclaré un chiffre d'affaires de 254 MEUR en 2025.
"Belambra met en avant de nombreuses infrastructures solides et attractives qu'Antin recherche dans sa stratégie Mid Cap, notamment un portefeuille de haute qualité difficile à reproduire en raison de la rareté de sites de premier choix", explique le groupe.
L'investissement d'Antin vise à accélérer la croissance de Belambra, tout en augmentant la détention d'actifs et en poursuivant d'autres voies de croissance telles que l'ouverture de nouveaux sites, conformément à son historique de croissance des entreprises.
A la clôture, cet investissement serait le 9e du Mid Cap Fund I d'Antin, d'un montant de 2,2 MdsEUR. La transaction, soumise aux approbations réglementaires habituelles et à la consultation du conseil d'entreprise de Belambra, devrait être finalisée en juin 2026.
Valeurs associées
|10,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Le ministre de l'Intérieur français Laurent Nuñez va tenter lundi et mardi en Algérie de renouer les liens entre les deux pays sur les questions de sécurité dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes entre Paris et Alger. Ce déplacement hautement sensible ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Maurel & Prom, Sanofi, Volkswagen) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer