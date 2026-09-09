Antin Infrastructure en berne après ses semestriels

(Zonebourse.com) - Antin Infrastructure Partners recule de 1,8% à près de 8,3 EUR, une baisse globalement conforme à la tendance générale à Paris (-1,6% sur le CAC 40), après une publication semestrielle accompagnée d'un abaissement de sa prévision annuelle d'EBITDA sous-jacent.

Antin Infrastructure Partners a publié ce matin un bénéfice net sous-jacent en baisse de 15% à 47 MEUR au titre du 1er semestre 2026, ainsi qu'un EBITDA sous-jacent en repli de 12,3% à 69,9 MEUR, des niveaux respectivement supérieurs de 2% au consensus et conformes à celui-ci, selon Jefferies.

"Le recul de l'EBITDA s'explique principalement par la baisse des commissions du fonds Mid Cap I (liée au passage à la phase de désinvestissement), qui n'a pas encore été compensée par le lancement de son fonds successeur", explique le gestionnaire de fonds d'investissement dédiés aux entreprises d'infrastructures.

Toujours en données sous-jacentes, ses charges d'exploitation ont augmenté de 4,9% à 68,6 MEUR, reflétant des investissements sélectifs dans la plateforme ainsi qu'une discipline en matière de coûts, mais sont toutefois ressorties inférieures de 4% aux attentes.

En revanche, les revenus d'Antin ont reculé de 4,5% à 138,5 MEUR, un niveau inférieur de 2% au consensus, sous l'effet conjugué d'une diminution des commissions de gestion, de la quote-part sur les plus-values et des revenus d'investissement.

Les actifs sous gestion (AUM) ont atteint 33,3 MdsEUR au 30 juin 2026, en hausse de 0,8% sur un an, grâce à la création de valeur et à la levée de co-investissements, mais les AUM générateurs de commissions ont diminué de 2,9% à 21,2 MdsEUR, principalement du fait du passage du fonds Mid Cap I à la phase de désinvestissement le 2 avril.

Une distribution de dividende attendue stable pour 2026

Le conseil d'administration d'Antin, réuni le 8 septembre, a approuvé la distribution d'un acompte sur dividende en numéraire de 0,28 EUR par action, représentant une distribution totale de 50,2 MEUR. La distribution pour l'ensemble de l'exercice est attendue stable par rapport à celle de 2025, à 0,71 EUR par action.

"L'activité de sortie s'intensifie, avec la signature de Sølvtrans et Idex durant l'été, et plusieurs autres procédures en cours ou en préparation", note par ailleurs Jefferies, qui maintient sa recommandation "achat" et son objectif de cours de 14 EUR.

"Antin prévoit désormais que l'EBITDA sous-jacent en 2026 sera légèrement inférieur au niveau de 2025 (162 MEUR), contre une prévision précédente d'un EBITDA globalement stable, du fait du report de l'activation du Mid Cap II au 4e trimestre 2026", note cependant le courtier, précisant que le consensus était de 154 MEUR.

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