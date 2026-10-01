Antin Infrastructure acquiert HP Helicopters aux Etats-Unis

Antin Infrastructure Partners annonce avoir acquis, par l'intermédiaire de son fonds NextGen Fund I, une participation majoritaire dans High Performance Helicopters Corp ("HP Helicopters"), une société américaine spécialisée dans les services par hélicoptère.

Basée à Redlands, en Californie, HP Helicopters fournit des services essentiels aux secteurs des infrastructures de réseaux, de la construction et de la lutte aérienne contre les incendies. Sa flotte intervient actuellement pour des clients répartis dans 10 États de l'ouest des États-Unis.

La société compte parmi ses clients des agences gouvernementales fédérales et locales, des opérateurs de réseaux, des sociétés d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction, ainsi que des entreprises des secteurs de l'aéronautique et de la défense.

"NextGen investit dans des entreprises disposant de modèles économiques et de technologies éprouvés, mais qui ont besoin de capitaux importants et d'une expertise spécifique pour changer d'échelle et devenir la prochaine génération d'infrastructures", précise Antin.

Cette opération constitue le huitième investissement du fonds NextGen Infrastructure Fund I d'Antin, doté de 1,2 MdEUR. Antin acquiert une participation majoritaire significative dans la société, tandis que son cofondateur, Brad Bauder, conservera une participation minoritaire.

HP Helicopters fait aussi part de la nomination de Santiago Crespo au poste de directeur financier. Santiago Crespo possède plus de 25 ans d'expérience dans l'accompagnement du développement d'entreprises des secteurs des hélicoptères et, plus largement, de l'aéronautique.