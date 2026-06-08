Anti-obésité: résultats encourageants pour un comprimé d'AstraZeneca

Un comprimé anti-obésité de la catégorie des GLP-1 développé par le laboratoire britannique AstraZeneca, semble favoriser une perte de poids comparable aux autres versions orales de la même famille, selon une étude ( AFP / Paul ELLIS )

Un comprimé anti-obésité de la catégorie des GLP-1 développé par le laboratoire britannique AstraZeneca, semble favoriser une perte de poids comparable aux autres versions orales de la même famille, selon une étude publiée lundi qui nécessite d'être confirmée par des essais plus larges.

"L’importance de la perte de poids observée avec elecoglipron dans cette étude est globalement comparable aux résultats rapportés avec d’autres agonistes oraux des récepteurs du GLP-1", résume cette étude de phase intermédiaire publiée dans la revue spécialisée The Lancet.

L’elecoglipron administré par voie orale une fois par jour "a présenté un profil de sécurité et de tolérance conforme" à cette classe de médicaments qui entraînent des pertes de poids spectaculaires et réduisent l'appétit, ajoute l'étude randomisée menée auprès de 310 participants.

Ces résultats justifient "la poursuite de son développement" et la conduite d'un essai auprès d'un grand nombre de patients "pour confirmer l'ampleur de la perte de poids à long terme" et sa sécurité avant une demande d'autorisation de mise sur le marché, ajoute l'étude.

Chez des adultes atteints d’obésité ou en surpoids sans diabète, ce médicament a entraîné "des réductions pondérales moyennes allant jusqu’à 10,5% à 26 semaines et 11,8% à 36 semaines dans le groupe recevant la dose la plus élevée", souligne Dr Marie Spreckley, chercheuse spécialisée dans l'obésité à l'Université de Cambridge.

"Des essais de phase 3 plus vastes et plus longs seront donc nécessaires pour confirmer la durabilité de ces effets, établir la sécurité et la tolérabilité à plus long terme, et déterminer la place de ce traitement au sein de la gamme croissante de traitements de l'obésité et du diabète", a-t-elle ajouté.

Une réussite marquerait l'entrée d'AstraZeneca sur ce marché convoité. Les deux champions du secteur - le Danois Novo Nordisk et l'Américain Eli Lilly - ont déjà mis au point des versions en comprimé de leurs aGLP-1, plus pratiques que les injections sous-cutanées.

Celle du Mounjaro (orforglipron d'Eli Lilly) a été approuvée en avril aux Etats-Unis où elle est actuellement commercialisée sous le nom de Foundayo.

La formulation en comprimé du Wegovy de Novo Nordisk est disponible aux États-Unis et a été approuvée par les autorités sanitaires de l'Union européenne en mai.