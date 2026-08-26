Anthropic versera 45 milliards de dollars (XX milliards d'euros) à Nscale pour louer de la puissance de calcul dédiée à l'IA, rapporte Bloomberg News

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Anthropic s'est engagé à dépenser 45 milliards de dollars (XX milliards d'euros) pour louer de la puissance de calcul cloud dédiée à l'IA auprès du centre de données phare de Nscale, situé en Virginie-Occidentale, a rapporté mercredi Bloomberg News.