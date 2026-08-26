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Anthropic versera 45 milliards de dollars (XX milliards d'euros) à Nscale pour louer de la puissance de calcul dédiée à l'IA, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 19:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic s'est engagé à dépenser 45 milliards de dollars (XX milliards d'euros) pour louer de la puissance de calcul cloud dédiée à l'IA auprès du centre de données phare de Nscale, situé en Virginie-Occidentale, a rapporté mercredi Bloomberg News.

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