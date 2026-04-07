Anthropic vante un projet de cybersécurité par l'IA avec des partenaires du secteur des grandes technologies

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a annoncé mardi une initiative avec de grandes entreprises technologiques, dont Amazon.com

AMZN.O , Microsoft MSFT.O et Apple AAPL.O , qui permet aux partenaires de tester en avant-première un modèle avancé doté de capacités de cybersécurité développé par la startup d'IA.

Dans le cadre de son "Projet Glasswing", des organisations sélectionnées seront autorisées à utiliser le modèle d'IA général et inédit de la startup, "Claude Mythos Preview", pour des travaux de cybersécurité défensive, a déclaré Anthropic. Parmi les autres partenaires figurent CrowdStrike, Palo Alto Networks, Google et Nvidia.

L' annonce fait suite à un rapport de Fortune du mois dernier selon lequel Anthropic testait Claude Mythos , qui, selon lui, présentait des risques pour la sécurité et offrait également des capacités avancées, ce qui a entraîné une forte baisse des actions des entreprises de cybersécurité telles que Palo Alto Networks PANW.O et CrowdStrike CRWD.O .

Cette année, la conférence RSA sur la cybersécurité, qui s'est tenue à San Francisco, a également été dominée par des discussionssur la montée en puissance des cyberattaques utilisant l'IA et sur la question de savoir si les outils de sécurité conventionnels suffisaient.

Dans un billet de blog publié mardi, Anthropic a déclaré que Mythos Preview avait trouvé des "milliers" de vulnérabilités majeures dans les systèmes d'exploitation, les navigateurs web et d'autres logiciels.

La startup a déclaré que les partenaires de lancement utiliseront Mythos Preview dans leur travail de sécurité défensive, et qu'Anthropic partagera les résultats avec l'industrie.

Anthropic a indiqué qu'elle étendait également l'accès à environ 40 organisations supplémentaires responsables de l'infrastructure logicielle critique, et qu'elle s'engageait à verser jusqu'à 100 millions de dollars en crédits d'utilisation et 4 millions de dollars sous forme de dons à des groupes de sécurité open-source.

La startup spécialisée dans l'IA a ajouté que son objectif final était que "nos utilisateurs puissent déployer en toute sécurité des modèles de classe Mythos à grande échelle."

La startup a également indiqué qu'elle était en discussion avec le gouvernement américain au sujet des capacités du modèle.

L'année dernière, Anthropic a déclaré que des pirates informatiques avaient exploité les vulnérabilités de son IA Claude pour attaquer une trentaine d'organisations mondiales. En outre, 67 % des 1 000 cadres interrogés dans le cadre d'une étude d'IBM et de Palo Alto Networks ont déclaré avoir été la cible d'attaques par l'IA au cours de l'année écoulée.