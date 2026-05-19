Anthropic va permettre à ses partenaires de partager leurs conclusions en matière de cybersécurité concernant Mythos

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Juby Babu

Anthropic a déclaré lundi qu'elle revoyait sa position initiale afin de permettre aux utilisateurs de son modèle de cybersécurité Mythos de partager des informations sur les cybermenaces avec d'autres personnes susceptibles d'être exposées à des vulnérabilités similaires.

Mythos, annoncé le 7 avril, est déployé dans le cadre du « Project Glasswing » d'Anthropic, une initiative contrôlée dans le cadre de laquelle certaines organisations, notamment de grandes entreprises technologiques telles qu'Amazon ⁠ AMZN.O , Microsoft ⁠ MSFT.O , Nvidia ⁠ NVDA.O et Apple ⁠ AAPL.O , sont autorisées à utiliser le modèle Claude Mythos en version préliminaire, qui n'est pas encore commercialisé, à des fins de cybersécurité défensive.

Selon les experts, les capacités de Mythos à coder à un niveau élevé lui confèrent une aptitude potentiellement sans précédent à identifier les failles de cybersécurité et à concevoir des moyens de les exploiter.

La semaine dernière, Anthropic a commencé à informer ses partenaires qu'ils étaient généralement autorisés à divulguer leur participation à Glasswing et, à leur entière discrétion, à partager les résultats, les bonnes pratiques, les outils ou le code développés dans le cadre du programme.

« Nous soutenons pleinement nos partenaires qui partagent leurs conclusions entre eux et avec des entreprises extérieures à Glasswing afin d'évaluer les vulnérabilités », a déclaré un porte-parole d'Anthropic dans un communiqué.

« Bien qu’il n’y ait jamais eu d’accord de confidentialité spécifique à Glasswing, les partenaires ont demandé dès le départ des mesures de protection de la confidentialité, qui ont été intégrées aux accords qu’ils ont signés. »

Ces mesures de protection ont été incluses dans les accords conclus avec les entreprises participantes dans le cadre desquels le modèle est fourni, après que les partenaires aient demandé des garanties avant de partager des conclusions sensibles et aient exprimé leur inquiétude quant au risque d’être pris pour cible par des attaquants.

« À mesure que le programme a mûri, nous les avons adaptées pour garantir que les informations clés puissent être largement partagées – y compris en dehors du programme – afin d’obtenir un impact défensif maximal », a ajouté le porte-parole.

Anthropic a déclaré que les partenaires pouvaient partager ces informations avec les équipes de sécurité d’autres entreprises, les organismes sectoriels, les régulateurs et les agences gouvernementales, les responsables de projets open source, les médias ou le public, sous réserve des normes de divulgation responsable.

Le Pentagone déploie Mythos pour détecter et corriger les vulnérabilités logicielles au sein du gouvernement américain, alors même qu'il s'efforce d'achever sa transition pour se passer de cette entreprise d'IA, a déclaré la semaine dernière le responsable technologique en chef du département de la Défense.