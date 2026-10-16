Anthropic va intégrer des informations sur les élections américaines dans Claude avant les élections de mi-mandat (14 octobre)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du paragraphe 7: les discussions portant sur le choix du candidat ou du parti pour lequel voter représentaient 0,01% des conversations aux États-Unis, et non les demandes de recommandations sur la manière de voter)

Anthropic a annoncé mercredi qu'elle ajouterait à son chatbot IA Claude, d'ici la fin du mois, des informations officielles sur le vote aux États-Unis provenant de l'association à but non lucratif Democracy Works, ainsi que les résultats des élections, en prévision des élections de mi-mandat de novembre.

L'entreprise spécialisée dans l'IA a précisé que son objectif était de positionner Claude comme un outil utile pour les discussions politiques, tout en prévenant les abus liés aux élections.

“Aujourd’hui, les conversations abordant de manière générale la politique, les politiques publiques ou les questions sociales représentent environ 5,75% de l’ensemble des conversations aux États-Unis sur Claude.ai, notre application grand public”, a déclaré l’entreprise dans un communiqué, citant l’analyse de 250.000 conversations américaines.

Cette initiative intervient alors que les entreprises spécialisées dans l’IA positionnent de plus en plus les chatbots comme des sources d’actualités et d’informations, ce qui pourrait aider Anthropic à attirer davantage d’utilisateurs pendant la période électorale.

Environ 0,51% des conversations sur Claude portent spécifiquement sur les élections ou le vote, a précisé Anthropic, ajoutant qu’elle s’attendait à une augmentation des requêtes politiques et liées aux élections à l’approche du jour du scrutin.

D’ici la fin du mois, les utilisateurs américains à la recherche d’informations pratiques sur le vote recevront des réponses issues directement de la base de données de Democracy Works, qui regroupe des sources d’informations sur les élections locales et régionales.

Anthropic a précisé que les discussions portant sur le choix du candidat ou du parti pour lequel voter représentaient 0,01% des conversations aux États-Unis.