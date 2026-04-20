Anthropic va dépenser plus de 100 milliards de dollars pour la technologie "cloud" d'Amazon

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O a déclaré lundi qu'Anthropic dépenserait plus de 100 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour ses technologies "cloud".