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Anthropic va dépenser plus de 100 milliards de dollars pour la technologie "cloud" d'Amazon
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 23:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O a déclaré lundi qu'Anthropic dépenserait plus de 100 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années pour ses technologies "cloud".

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