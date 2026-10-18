Anthropic va consacrer 5 % de son capital à un nouveau fonds d'intérêt public

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(Ajout de détails et de paragraphes de contexte (2 à 8)

Anthropic a annoncé dimanche qu'elle consacrera 5 % de ses actions à un nouveau fonds d'intérêt public, sous réserve de l'accord des actionnaires, cette participation pouvant augmenter à mesure que la valorisationdu géantde l'intelligence artificielle progresse.

Le fonds proposé serait constitué sous la forme d’une société à responsabilité limitée détenue à 100 % par Anthropic et recevrait 2 % supplémentaires des actions d’Anthropic, à la discrétion du conseil d’administration, pour chaque augmentation de 50 % de la valeur de l’entreprise au-delà d’un seuil de référence qui n’a pas encore été divulgué.

Le Fonds d’intérêt public d’Anthropic pourrait soutenir des initiatives telles que des dons à des associations à but non lucratif, des distributions directes à des populations spécifiques et des actions visant à faire face à l’impact de l’IA sur les travailleurs.

La société a précisé qu’aucune part du capital détenu par le fonds ne serait utilisée à des fins de lobbying ou de contributions politiques, que ce soit aux États-Unis ou à l’étranger.

Le créateur de l’assistant IA Claude prévoit l’une des plus importantes introductions en bourse de l’histoire en tant que « société d’intérêt public » ( ), une structure juridique qui impose à la direction de prendre en compte certains intérêts plus larges, en plus de générer des bénéfices pour les investisseurs.

L’entreprise, qui se positionne comme privilégiant la sécurité avant tout, a souvent mis en avant les risques associés à ses modèles d’IA, notamment récemment dans son prospectus d’introduction en bourse , où elle a indiqué que ceux-ci pourraient présenter des « comportements d’autoconservation », comme l’a rapporté Reuters en exclusivité en septembre.

Si l’on tient compte de ce nouveau fonds, environ 20 % des actions d’Anthropic seraient consacrées à des fins d’intérêt public, sans compter les actions supplémentaires qui pourraient être allouées si l’entreprise atteignait de futurs seuils de valorisation.

Anthropic a indiqué qu’elle communiquerait dans les mois à venir davantage de détails sur la gouvernance et la structure du fonds, ainsi que sur les seuils de valorisation susceptibles d’augmenter sa participation. Elle prévoit également de publier un rapport sur l’intérêt général détaillant les progrès accomplis dans la réalisation de sa mission.