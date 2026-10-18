France-Macron dénonce la violence débridée et promet des aides

Troubles civils à Paris
Le président Emmanuel Macron a dénoncé dimanche la "violence débridée de factieux de la mouvance d'ultra-gauche et de délinquants", tout en appelant les Français en général et les partis politiques en particulier au dialogue et au sens de la responsabilité.
Dans une allocution solennelle, le chef de l'Etat a promis des aides aux commerçants victimes de pillages et renvoyé sur les préfets la responsabilité d'interdire des rassemblements qui pourraient dégénérer.
(Rédigé par Tangi Salaün)
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