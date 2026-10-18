France-Macron dénonce la violence débridée et promet des aides

Troubles civils à Paris

Le président ​Emmanuel Macron a dénoncé dimanche la "violence ​débridée de factieux ​de la ⁠mouvance d'ultra-gauche et ‌de délinquants", tout en appelant les ​Français ‌en général et ⁠les partis politiques en particulier ⁠au dialogue ‌et au sens ⁠de la ‌responsabilité.

Dans une ⁠allocution solennelle, le ⁠chef de ‌l'Etat a promis ​des ‌aides aux commerçants victimes de ​pillages et renvoyé ⁠sur les préfets la responsabilité d'interdire des rassemblements qui pourraient dégénérer.

(Rédigé par Tangi ​Salaün)