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France-Macron dénonce la violence débridée et promet des aides
information fournie par Reuters 18/10/2026 à 20:30

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Troubles civils à Paris

Troubles civils à Paris

Le président ​Emmanuel Macron a dénoncé dimanche la "violence ​débridée de factieux ​de la ⁠mouvance d'ultra-gauche et ‌de délinquants", tout en appelant les ​Français ‌en général et ⁠les partis politiques en particulier ⁠au dialogue ‌et au sens ⁠de la ‌responsabilité.

Dans une ⁠allocution solennelle, le ⁠chef de ‌l'Etat a promis ​des ‌aides aux commerçants victimes de ​pillages et renvoyé ⁠sur les préfets la responsabilité d'interdire des rassemblements qui pourraient dégénérer.

(Rédigé par Tangi ​Salaün)

Emmanuel Macron
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1 commentaire

  • 20:46

    Les aides avec la France qui cassent?il doit demissionner immediatement ce Monsieur est inconsequentet incompetenr

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