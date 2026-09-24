Anthropic signe un contrat de 11,6 milliards de dollars avec Akamai dans le domaine du cloud et obtient un bon de souscription lui permettant d'acquérir jusqu'à 5 % du capital

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(Reformulations dans l'ensemble du texte)

Anthropic s'est engagé à dépenser 11,6 milliards de dollars en services cloud auprès d'Akamai Technologies AKAM.O sur une période de sept ans, tout en se réservant la possibilité d'acquérir une participation pouvant aller jusqu'à 5 % dans la société.

Ce contrat de sept ans pourrait être prolongé pour un montant supplémentaire de 9 milliards de dollars, portant l’engagement total potentiel à environ 20 milliards de dollars. Jeudi, l’action Akamai a bondi de 16% en séance prolongée.

Cette transaction devrait nécessiter environ 5,5 milliards de dollars de dépenses d’investissement totales. Akamai prévoit d’augmenter ses dépenses d’investissement pour 2026 d’environ 1,7 milliard de dollars afin de se procurer et d’acheter à l’avance les composants nécessaires à la mise en œuvre de l’accord, notamment de la mémoire.

Dans le cadre de cet accord, Akamai a émis en faveur d’Anthropic un bon de souscription qui pourrait permettre à la société spécialisée dans l’IA d’acquérir une participation pouvant atteindre 5% dans Akamai. Environ 2% de cette participation sont liés à l’engagement initial d’Anthropic de 11,6 milliards de dollars, tandis que les 3% restants seraient acquis si les deux sociétés étendaient l’accord à hauteur de 9 milliards de dollars supplémentaires.

Ce bon de souscription correspond à environ 7,7 millions d’actions Akamai et son prix d’exercice est fixé à 111,33 dollars par action.