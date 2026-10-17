Anthropic signe un bail pour son premier centre de données au Canada

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Anthropic a signé un contrat de location avec EverWind portant sur des capacités de centre de données à Point Tupper, en Nouvelle-Écosse. Il s'agit du premier accord de ce type conclu par le fabricant de Claude au Canada, a déclaré vendredi un responsable de l'entreprise.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Par ailleurs, EverWind a dévoilé son intention d’investir plus de 10 milliards de dollars canadiens dans le campus de centres de données et dans des projets éoliens en Nouvelle-Écosse, qualifiant cet investissement de “plus important financement privé de l’histoire de la province”.

* Les centres de données ont fait l’objet de critiques en raison de leur forte consommation d’électricité et d’eau, ainsi que de la pression qu’ils exercent sur les infrastructures locales.

* Jacob Glick, responsable des affaires publiques d’Anthropic pour le Canada, a déclaré que l’entreprise protégerait les contribuables et les ressources en eau tout en veillant à ce que les communautés locales en tirent profit.

* Anthropic a dépensé 7,33 milliards de dollars en informatique et en infrastructures l’année dernière, soit trois fois plus qu’en 2024.

* L’entreprise se prépare à une introduction en bourse aux États-Unis qui pourrait la valoriser à plus de 2 000 milliards de dollars, bien que le contrôleur financier de la ville de New York, Mark Levine, l’ait exhortée à reporter cette opération en raison de préoccupations liées à la sécurité et à la gouvernance.