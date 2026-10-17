 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Anthropic signe un bail pour son premier centre de données au Canada
information fournie par Reuters 17/10/2026 à 00:50

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a signé un contrat de location avec EverWind portant sur des capacités de centre de données à Point Tupper, en Nouvelle-Écosse. Il s'agit du premier accord de ce type conclu par le fabricant de Claude au Canada, a déclaré vendredi un responsable de l'entreprise.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Par ailleurs, EverWind a dévoilé son intention d’investir plus de 10 milliards de dollars canadiens dans le campus de centres de données et dans des projets éoliens en Nouvelle-Écosse, qualifiant cet investissement de “plus important financement privé de l’histoire de la province”.

* Les centres de données ont fait l’objet de critiques en raison de leur forte consommation d’électricité et d’eau, ainsi que de la pression qu’ils exercent sur les infrastructures locales.

* Jacob Glick, responsable des affaires publiques d’Anthropic pour le Canada, a déclaré que l’entreprise protégerait les contribuables et les ressources en eau tout en veillant à ce que les communautés locales en tirent profit.

* Anthropic a dépensé 7,33 milliards de dollars en informatique et en infrastructures l’année dernière, soit trois fois plus qu’en 2024.

* L’entreprise se prépare à une introduction en bourse aux États-Unis qui pourrait la valoriser à plus de 2 000 milliards de dollars, bien que le contrôleur financier de la ville de New York, Mark Levine, l’ait exhortée à reporter cette opération en raison de préoccupations liées à la sécurité et à la gouvernance.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
109,64 +3,74%
CAC 40
7 956,7 +0,28%
Or
4 164,67 0,00%
TOTALENERGIES
80,71 +0,62%
EUR/USD SPOT
1,12392 0,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank