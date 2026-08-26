Anthropic s'apprêterait à louer de la puissance de calcul dédiée à l'IA auprès de Nscale pour 45 milliards de dollars, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles aux paragraphes 2, 4 et 6) par Juby Babu et Anzar Mehraj

Anthropic va dépenser 45 milliards de dollars pour louer de la puissance de calcul cloud dédiée à l’IA auprès du campus de centres de données de Nscale en Virginie-Occidentale, a déclaré mercredi une source proche du dossier, alors que la start-up spécialisée dans l’IA se prépare à une introduction en bourse majeure .

Anthropic a considérablement renforcé sa puissance de calcul afin de répondre à la croissance de la demande qu'elle prévoit pour des produits tels que l'outil de codage d'IA "Claude Code".

Nscale, un fournisseur d’infrastructures cloud, déploiera les nouvelles puces Vera Rubin de Nvidia NVDA.O pour répondre aux besoins informatiques d’Anthropic, a précisé cette source.

Anthropic a consacré des sommes colossales à l’acquisition de GPU et d’autres capacités de calcul, ainsi qu’à l’entraînement des modèles, à l’inférence et au recrutement. L’entreprise prévoit pour 2028 un chiffre d’affaires compris entre environ 190 et 200 milliards de dollars , ce qui éclipse largement son "taux de croissance annuel" de 47 milliards de dollars, a rapporté Reuters en exclusivité au début du mois.

L’accord de six ans conclu avec Nscale représente une capacité électrique d’environ 460 mégawatts.

En juillet, Advanced Micro Devices AMD.O a annoncé son intention de vendre à Anthropic des serveurs d’IA pour une valeur de plusieurs dizaines de milliards de dollars, tout en investissant jusqu’à 5 milliards de dollars dans le développeur de Claude.

Dans son dossier d’introduction en bourse, SpaceX SPCX.O a indiqué qu’Anthropic s’était engagé à lui verser 1 ,25 milliard de dollars par mois jusqu’en mai 2029 pour une capacité de calcul incluant les deux clusters de centres de données d’entraînement en IA de SpaceX, Colossus et Colossus II.

Anthropic n’a pas souhaité commenter l’accord conclu avec Nscale.

C’est Bloomberg News qui a été le premier à révéler cette information plus tôt dans la journée de mercredi.