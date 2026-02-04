Anthropic rejette la publicité dans Claude, en rupture avec la stratégie d'OpenAI
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 16:31
Contrairement à OpenAI, qui explore de nouveaux modèles de monétisation pour soutenir ses importants engagements financiers, dont notamment des contrats d'infrastructure dépassant 1 400 milliards de dollars en 2025, Anthropic mise exclusivement sur les abonnements payants et les contrats d'entreprise pour financer le développement de Claude. Cette stratégie implique des compromis assumés, reconnaît la société, tout en affirmant vouloir se différencier sur la transparence et la neutralité du contenu généré.
Pour illustrer ce choix stratégique, Anthropic a lancé sa première campagne publicitaire à l'occasion du Super Bowl. Deux spots télévisés, diffusés avant et pendant la rencontre, affichent le message sans ambiguïté : "Les pubs arrivent dans l'IA. Mais pas dans Claude." Ce positionnement marque une rupture avec les modèles économiques dominants dans la tech, qui reposent largement sur la publicité numérique, à l'image de Google ou Meta. Anthropic cherche ainsi à se distinguer sur un marché de l'IA générative en rapide structuration, où les approches en matière de financement et d'expérience utilisateur deviennent un critère clé de différenciation.
