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Anthropic recherche un responsable des investissements et de la liquidité
information fournie par Agefi Asset Management 30/06/2026 à 08:00

La société américaine spécialisée dans le domaine de l’intelligence artificielle, Anthropic, va bientôt devenir un investisseur institutionnel convoité. La firme, qui commercialise le modèle d’IA Claude et qui a récemment fait sensation avec son modèle Mythos , recherche un directeur des investissements et de la liquidité selon une annonce postée sur son site internet.

Le poste est rattaché au trésorier de l’entreprise et le salaire annuel proposé pour le poste est compris entre 300.000 et 385.000 dollars. Les missions incluent de développer le programme d’investissement externe d’Anthropic – entre autres fonds monétaires, dépôts bancaires et comptes gérés séparément – et de superviser la performance des gérants externes.

Le futur responsable des investissements d’Anthropic devra aussi concevoir un programme d’investissement en interne avec l’établissement d’une infrastructure de trading, des possibilités de trading en direct sur l’obligataire et la gestion des relations avec les dépositaires et conservateurs.

En sus des reportings de gestion destinés au directeur financier, il devra également établir la charte de la politique d’investissement de la firme basée à San Francisco ainsi que les politiques de trésorerie et de contrôle des investissements. Enfin, l’offre mentionne le développement et la mise en œuvre d’un cadre de planification du capital pour couvrir les niveaux de liquidité opérationnelle et stratégique.

Cette recherche intervient à un moment crucial dans la vie de l’entreprise fondée par d’anciens employés d’OpenAI, la firme derrière le modèle d’IA ChatGPT. Anthropic devrait prochainement être introduite en Bourse à Wall Street. Le 1er juin, elle a indiqué avoir soumis son projet d’IPO aux autorités boursières américaines sans rendre public l’ensemble de ses documents financiers.

Adrien Paredes-Vanheule

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