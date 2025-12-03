 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
49 704,24
+0,81%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Anthropic prévoit une introduction en bourse dès 2026, selon le FT
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 01:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a engagé le cabinet d'avocats Wilson Sonsini pour préparer une introduction en bourse qui pourrait avoir lieu dès 2026, a rapporté le Financial Times mardi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Valeurs associées

ALPHABET-A
315,8100 USD NASDAQ +0,29%
AMAZON.COM
234,4200 USD NASDAQ +0,23%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank