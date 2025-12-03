Anthropic prévoit une introduction en bourse dès 2026, selon le FT

Anthropic a engagé le cabinet d'avocats Wilson Sonsini pour préparer une introduction en bourse qui pourrait avoir lieu dès 2026, a rapporté le Financial Times mardi.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.