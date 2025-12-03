Anthropic prévoit une introduction en bourse dès 2026, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Anthropic a engagé Wilson Sonsini pour préparer une éventuelle introduction en bourse, selon le FT

*

Les discussions sont préliminaires; aucun souscripteur n'a encore été sélectionné, selon le rapport

*

La société concurrente OpenAI a également fait part de ses projets d'introduction en bourse

*

Anthropic vise à presque tripler son chiffre d'affaires annualisé en 2026

(Ajout de puces et d'éléments de contexte aux paragraphes 8, 11 et 12)

Anthropic, la startup d'intelligence artificielle soutenue par Google d'Alphabet GOOGL.O et Amazon.com AMZN.O , a engagé le cabinet d'avocats Wilson Sonsini pour préparer une introduction en bourse qui pourrait avoir lieu dès 2026, a rapporté le Financial Times mardi.

Wilson Sonsini et Anthropic n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Une introduction en bourse donnerait à l'entreprise un moyen plus efficace de lever des capitaux et lui fournirait un levier pour des acquisitions plus importantes par le biais d'actions publiques. Cette décision intervient alors que l'adoption de l'IA s'accélère, sous l'effet de l'augmentation des dépenses technologiques des entreprises et de l'appétit croissant des investisseurs.

Selon le rapport, le fabricant de Claude, Anthropic, pourrait être prêt à s'introduire en bourse en 2026. La startup spécialisée dans l'IA a également discuté avec de grandes banques d'investissement d'une éventuelle introduction en bourse, a indiqué le journal, citant des personnes au courant des discussions.

Le rapport du FT précise toutefois que les discussions en sont à leurs débuts et qu'elles sont informelles, ce qui indique que l'entreprise est encore loin d'avoir choisi ses preneurs fermes pour l'introduction en bourse.

"C'est une pratique assez courante pour les entreprises de notre taille et de notre chiffre d'affaires de fonctionner comme des sociétés cotées en bourse", a déclaré un porte-parole d'Anthropic au FT. "Nous n'avons pris aucune décision quant au moment ou à l'opportunité d'entrer en bourse, et nous n'avons pas de nouvelles à partager pour le moment."

Anthropic négocie actuellement un cycle de financement privé qui pourrait donner à la startup d'IA une valeur supérieure à 300 milliards de dollars, selon le rapport.

Anthropic, dirigée par Dario Amodei, prévoit de plus que doubler et potentiellement de presque tripler son chiffre d'affaires annualisé pour atteindre environ 26 milliards de dollars l'année prochaine. La startup compte plus de 300 000 clients professionnels et entreprises.

OpenAI, soutenue par Microsoft, se prépare à ce qui pourrait être l'une des plus importantes introductions en bourse de tous les temps, avec une valorisation potentielle pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars. La société est en train de préparer le terrain pour s'introduire en bourse et pourrait déposer un dossier auprès des autorités de régulation des marchés financiers dès le second semestre 2026, selon Reuters.

Cependant, la directrice financière d'OpenAI, Sarah Friar, a déclaré en novembre qu'une introduction en bourse n'était pas dans les plans à court terme de la startup .

Le mois dernier, , Microsoft et Nvidia NVDA.O ont annoncé leur intention d'investir jusqu'à 15 milliards de dollars dans Anthropic, dans le cadre d'un nouveau partenariat axé sur l'IA qui comprend également un engagement de 30 milliards de dollars de la part du fabricant de Claude pour l'utilisation des services en nuage de Microsoft.

Fondée en 2021 par d'anciens employés d'OpenAI, Anthropic a récemment été évaluée à 183 milliards de dollars et est devenue une rivale majeure d'OpenAI, grâce à l'adoption massive de ses services par les entreprises.