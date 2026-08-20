Anthropic prévoit de modifier sa politique de conservation des données d'entreprise, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic prévoit de permettre à ses clients professionnels d’exercer un contrôle accru sur leurs données lorsqu’ils utilisent ses modèles d’IA avancés, a déclaré jeudi une source proche du dossier, marquant ainsi un changement dans la politique de conservation des données du créateur du chatbot Claude.

La société devrait déployer un nouveau système de sécurité dans le courant de l'année, a précisé cette personne.

Voici plus de détails:

* Dans le cadre de ces modifications de la politique de conservation des données, Anthropic continuera d’exiger de ses clients professionnels qu’ils conservent leurs données pendant 30 jours, mais leur donnera la possibilité de les stocker sur leur propre infrastructure de cloud computing, a préciséla source.

* Ces modifications sont en préparation depuis des mois, et Anthropic a travaillé en coordination avec plus de 100 clients, dont Salesforce CRM.N , pour développer ce système, a précisé cette source.

* C’est Bloomberg News qui a été le premier à faire état de cette information jeudi matin.

* Anthropic avait déclaré en juin qu’elle exigerait la conservation pendant 30 jours de l’ensemble du trafic de ses clients professionnels sur ses modèles les plus puissants, Fable et Mythos, ainsi que sur ses futurs modèles de pointe, afin de se prémunir contre d’éventuelles cyberattaques utilisant sa technologie.

* Mercredi, son concurrent OpenAI a annoncé un système de sécurité qui évite la conservation des données des clients, tout en permettant d’identifier les utilisations abusives potentielles de la technologie.