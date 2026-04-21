Anthropic prévoit de mettre prochainement Mythos à la disposition des banques européennes-sources

par Saeed Azhar, Jeffrey Dastin et Mathieu Rosemain

Anthropic prévoit de mettre prochainement son modèle d'IA Mythos à la disposition des banques européennes, ont indiqué trois sources proches du dossier, alors que l'industrie bancaire mondiale s'empresse de tester cette technologie dont les grandes banques américaines ont obtenu un accès initial.

Mythos est considéré par les experts en cybersécurité comme posant des défis importants au secteur bancaire et à ses systèmes technologiques, ce qui a suscité une série d'avertissements de la part des régulateurs et des responsables politiques réunis la semaine dernière à Washington lors de la réunion de printemps du Fonds monétaire international (FMI).

Une série de banques américaines ont jusqu'à présent eu accès à Mythos, tandis que le reste du secteur tente de rattraper son retard.

Anthropic vise à étendre l'accès à Mythos AI aux banques européennes et britanniques, entre autres organisations, a déclaré à Reuters l'une des sources s'exprimant sous couvert d'anonymat.

Ce processus implique des vérifications visant à garantir que le déploiement se fasse en toute sécurité, a-t-elle précisé, ajoutant que ce déploiement pourrait ainsi prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Une autre source a indiqué que l'accès pourrait être accordé aux banques européennes d'ici quelques jours.

Bloomberg avait précédemment rapporté qu'Anthropic allait bientôt mettre Mythos à la disposition des institutions financières britanniques.

Anthropic n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires de Reuters.

Anthropic a initialement donné accès au modèle aux partenaires de son initiative Project Glasswing et à une quarantaine d'autres organisations qui développent ou gèrent des infrastructures logicielles critiques.

JPMorgan Chase JPM.N , qui fait partie de Glasswing, est la seule banque à laquelle Anthropic a publiquement déclaré avoir donné accès. Bank of America BAC.N , également présente au sein de Glasswing, teste la technologie Mythos en interne, selon une source proche du dossier.

D'autres banques américaines ont récemment déclaré avoir obtenu l'accès à Mythos, alors que les régulateurs s'empressent d'examiner les risques de cybersécurité que soulève ce nouveau modèle d'intelligence artificielle.

Le président de la banque centrale allemande, Joachim Nagel, a appelé mardi toutes les institutions à avoir accès à Mythos afin de garantir une concurrence équitable et d'éviter toute utilisation abusive.

(Reportage de Saeed Azhar, Jeffrey Dastin et Mathieu Rosemain à Paris ; Mara Vilcu pour la version francaise)