Anthropic prévoit d'accorder un droit de vote privilégié à ses fondateurs avant son introduction en bourse, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et du contexte)

Anthropic s'apprête à attribuer à son directeur général, Dario Amodei, et à d'autres cofondateurs une catégorie d'actions dotées d'un droit de vote privilégié afin de les protéger des pressions exercées par les actionnaires externes, a rapporté mardi The Information, citant deux sources proches du dossier.

La société prévoit également de conserver son collège actuel d’administrateurs non actionnaires grâce à une catégorie spéciale d’actions permettant d’élire la majorité des membres du conseil d’administration, selon l’article.

Les détails de ces modalités de vote n’ont pas pu être obtenus, et ces projets pourraient encore évoluer, précise l’article.

Anthropic n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Une telle initiative marquerait la première fois que les dirigeants d’Anthropic disposeraient d’un pouvoir de vote supplémentaire. Les cofondateurs du créateur de Claude détiennent une participation relativement faible dans la société, comparée à celle des fondateurs d’autres entreprises technologiques.

Amodei lui-même ne détient qu’environ 2% de la société, selon The Information, qui cite une source proche d’Anthropic.

Mais les structures à deux catégories d’actions , qui visent à conférer un droit de vote privilégié aux dirigeants, sont courantes parmi les entreprises dirigées par leurs fondateurs; elles sont conçues pour donner à ces derniers un contrôle accru et les protéger des pressions à court terme exercées par les actionnaires.

La structure à deux catégories d’actions de SpaceX, par exemple, confère au fondateur et directeur général Elon Musk un pouvoir de vote significatif. Chez Meta, le directeur général Mark Zuckerberg détient environ 60% des droits de vote grâce à sa participation en actions à droit de vote privilégié.

La décision annoncée chez Anthropic intervient alors que l’entreprise se prépare à une éventuelle introduction en bourse prévue plus tard cette année, qui devrait constituer l’une des plus importantes entrées en bourse de l’histoire.

Anthropic est structurée en société d’intérêt public, ce qui l’oblige légalement à concilier réussite commerciale et intérêt social et public. L’entreprise dispose également d’un “Long-Term Benefit Trust”, un organe de surveillance indépendant chargé de veiller à ce que la start-up remplisse sa mission d’intérêt public.