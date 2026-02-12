 Aller au contenu principal
Anthropic lève 30 milliards de dollars et s'impose comme principal concurrent d'OpenAI
information fournie par Zonebourse 12/02/2026 à 20:37

Anthropic a annoncé jeudi avoir finalisé une levée de fonds record de 30 milliards de dollars, portant sa valorisation à 380 milliards, soit plus du double de son niveau de septembre. Il s'agit de la deuxième opération privée la plus importante du secteur technologique, derrière la levée de 40 milliards d'OpenAI menée l'an dernier. Ce financement massif, piloté par Coatue et le fonds souverain singapourien GIC, reflète l'intensité croissante de la compétition dans le domaine de l'IA générative, particulièrement coûteux en ressources informatiques.

Fondée en 2021 par d'anciens membres d'OpenAI, Anthropic s'est imposée comme une référence auprès des entreprises, avec un chiffre d'affaires annualisé de 14 milliards de dollars. Son outil Claude Code, capable d'automatiser des étapes du développement logiciel, génère 2,5 milliards de dollars de revenus, dont plus de la moitié provient d'abonnements professionnels. La société tire désormais 80% de son chiffre d'affaires du segment entreprise, un positionnement qui contraste avec celui d'OpenAI, plus orienté vers le grand public via ChatGPT.

Les nouveaux capitaux financeront l'extension des infrastructures, ainsi que la recherche et le développement de produits pour les entreprises. Anthropic met également en avant le succès de Claude Cowork, son outil de productivité, dans un contexte où la montée en puissance de l'IA a contribué à une perte de 2 000 milliards de dollars de capitalisation dans le secteur logiciel. Pendant qu'OpenAI prépare une nouvelle levée pouvant atteindre 100 milliards, Anthropic entend consolider sa place de numéro deux, notamment avec le lancement de Claude Opus 4.6, un modèle avancé en programmation et en production de contenus professionnels.

