Anthropic lance une deuxième version du modèle Claude 5.5 alors qu'elle se prépare à son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a lancé lundi Claude Sonnet 5.5, le deuxième modèle de sa gamme Claude 5.5,alors que le laboratoire d'IA élargit son portefeuille de produits en vue d'une introduction en bourse prévue .

Voici quelques détails supplémentaires:

* Sonnet 5.5 est proposé au prix de 2 dollars par million de tokens d’entrée et de 10 dollars par million de tokens de sortie, soit des tarifs inchangés par rapport à son prédécesseur, Sonnet 5. Anthropic a indiqué que ce modèle nécessite moins de tokens pour effectuer le même travail.

* L’entreprise a déclaré que Sonnet 5.5 est un complément plus rapide et moins coûteux à Claude Opus 5.5 , qu’elle a lancé la semaine dernière au prix de 4 dollars par million de jetons d’entrée et de 20 dollars par million de jetons de sortie.

* Ce modèle est le deuxième lancé par la société dans un contexte de débat croissant sur les risques liés à l’IA. Au début du mois, son directeur général, Dario Amodei, a appelé la communauté mondiale de l’IA à ralentir le rythme de déploiement de nouvelles fonctionnalités afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité.

* L’entreprise a indiqué que les clients professionnels représentaient environ 80 % de son activité, parmi lesquels figurent notamment Salesforce CRM.N , Databricks, Goldman Sachs

GS.N et Novo Nordisk NOVOb.CO .

* Anthropic précise que ce modèle est adapté aux tâches quotidiennes en entreprise, telles que le codage, la création de documents et le traitement de feuilles de calcul.

* Un troisième modèle, Haiku 5.5, conçu pour un traitement rapide de volumes importants, devrait être disponible prochainement.