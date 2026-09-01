Anthropic lance Fable 5.1 à quelques semaines d'une possible IPO

Anthropic a dévoilé Claude Fable 5.1, une évolution de son modèle le plus puissant principalement destinée au développement informatique, à la recherche et aux tâches complexes pouvant être exécutées de manière autonome pendant plusieurs heures. Le groupe lance parallèlement Mythos 5.1, qui repose sur le même modèle, mais dont les garde-fous ont été adaptés aux professionnels agréés de la cybersécurité et des sciences de la vie.

Selon les évaluations publiées par Anthropic, Fable 5.1 progresse notamment dans le codage agentique, l'utilisation d'ordinateurs et l'automatisation des processus professionnels. Sur AutomationBench, son taux de réussite atteint 31,4%, contre 17,1% pour Fable 5 et 19,6% pour GPT-5.6 Sol, même si ces résultats doivent être considérés avec prudence puisqu'ils ont été réalisés ou compilés par Anthropic.

La principale évolution économique concerne toutefois la mise en cache des requêtes, particulièrement importante pour les agents qui doivent relire fréquemment un même code, document ou historique. Le tarif des données déjà traitées recule de 75%, à 0,25 dollar par million de tokens, ce qui devrait réduire le coût moyen d'utilisation de 25% et jusqu'à 45% pour les tâches fortement agentiques. Les prix standards restent néanmoins fixés à 10 dollars par million de tokens en entrée et 50 dollars en sortie, soit le double de Claude Opus 5 et 2,5 fois les tarifs promotionnels de GPT-5.6 Sol, tandis que Gemini 3.7 Flash est proposé à seulement 0,75 et 3,75 dollars.

Cette amélioration intervient alors qu'Anthropic a déposé confidentiellement son projet d'introduction en Bourse en juin et préparerait la publication de son prospectus après le Labor Day, en vue d'une éventuelle cotation dès la fin septembre ou le début octobre, à une valorisation qui pourrait dépasser 1 000 MdsUSD selon plusieurs informations de presse.