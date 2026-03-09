Anthropic intente une action en justice pour empêcher le Pentagone de dresser une liste noire en raison des restrictions imposées à l'utilisation de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le Pentagone limite l'utilisation de la technologie d'Anthropic en raison des restrictions imposées à l'IA dans le cadre des opérations militaires

* Anthropic affirme que les actions du Pentagone violent la liberté d'expression et les droits à une procédure régulière

* Anthropic ouverte aux négociations malgré les poursuites judiciaires

* Les investisseurs d'Anthropic se démènent pour atténuer les retombées du Pentagone

(Ajout de détails sur la possibilité de négociations, de puces, et mise à jour des liens hypertextes dans l'ensemble du document) par Jack Queen

Anthropic a intenté lundi une action en justice pour empêcher le Pentagone de l'inscrire sur une liste noire de sécurité nationale , intensifiant ainsi la bataille à haut risque entre le laboratoire d'intelligence artificielle et l'armée américaine au sujet des restrictions d'utilisation de sa technologie.

Anthropic a déclaré dans son action en justice que la désignation était illégale et qu'elle violait sa liberté d'expression et ses droits à une procédure régulière. La plainte déposée devant le tribunal fédéral de Californie demande à un juge d'annuler la désignation et d'empêcher les agences fédérales de l'appliquer.

"Ces actions sont sans précédent et illégales. La Constitution n'autorise pas le gouvernement à user de son énorme pouvoir pour punir une entreprise pour son discours protégé", a déclaré Anthropic. Jeudi, le Pentagone a officiellement désigné Anthropic comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement , limitant ainsi l'utilisation d'une technologie qui, selon une source, était utilisée pour des opérations militaires en Iran . Le secrétaire à la défense Pete Hegseth a désigné Anthropic après que la startup a refusé de supprimer les garde-fous contre l'utilisation de son IA pour des armes autonomes ou la surveillance domestique. Depuis des mois, lesdeux parties étaient en pourparlers de plus en plus conflictuels au sujet de ces limitations, a rapporté Reuters en premier.

Les représentants d'Anthropic ont déclaré que le procès n'empêchait pas la réouverture des négociations avec le gouvernement américain et la conclusion d'un accord. L'entreprise a déclaré qu'elle ne voulait pas se battre avec le gouvernement américain. Le Pentagone a déclaré qu'il ne ferait aucun commentaire sur les litiges. La semaine dernière, un fonctionnaire du Pentagone a déclaré que les deux parties n'étaient plus en pourparlers.

La désignation représente une grande menace pour les activités d'Anthropic avec le gouvernement, et le résultat pourrait influencer la manière dont d'autres entreprises d'IA négocient les restrictions sur l'utilisation militaire de leur technologie, bien que le directeur général de l'entreprise, Dario Amodei, ait précisé jeudi que la désignation avait "un champ d'application étroit" et que les entreprises pouvaient toujours utiliser ses outils dans des projets sans rapport avec le Pentagone.

Le président Donald Trump a également demandé au gouvernement de cesser de travailler avec Anthropic, dont les bailleurs de fonds comprennent Google GOOGL.O et Amazon.com

AMZN.O d'Alphabet. Trump et Hegseth ont déclaré qu'il y aurait un retrait progressif de six mois. Reuters a rapporté que les investisseurs d'Anthropic se sont empressés de limiter les dégâts causés par les retombées avec le Pentagone.

Les mesures prises par Donald Trump et Pete Hegseth le 27 février sont intervenues après des mois de discussions avec Anthropic sur la question de savoir si les politiques de l'entreprise pouvaient limiter l'action militaire, et peu après que Dario Amodei a rencontré Pete Hegseth dans l'espoir de parvenir à un accord.

Le Pentagone a déclaré que la loi américaine, et non une entreprise privée, déterminerait comment défendre le pays et a insisté pour avoir toute latitude pour utiliser l'IA pour "tout usage licite", affirmant que les restrictions imposées par Anthropic pourraient mettre en danger la vie des Américains.

Anthropic a déclaré que même les meilleurs modèles d'IA n'étaient pas suffisamment fiables pour des armes entièrement autonomes et qu'il serait dangereux de les utiliser à cette fin. L'entreprise a également tracé une ligne rouge concernant la surveillance domestique des Américains, la qualifiant de violation des droits fondamentaux.

Après l'annonce de Pete Hegseth, Anthropic a déclaré dans un communiqué que cette désignation serait juridiquement infondée et constituerait un précédent dangereux pour les entreprises qui négocient avec le gouvernement. L'entreprise a déclaré qu'elle ne se laisserait pas influencer par "l'intimidation ou la punition" et, jeudi, Dario Amodei a réaffirmé qu'Anthropic contesterait la désignation devant les tribunaux.

Il s'est également excusé pour une note interne publiée mercredi par le site d'information technologique The Information. Dans cette note, rédigée vendredi dernier, Dario Amodei a déclaré que les responsables du Pentagone n'aimaient pas l'entreprise en partie parce que "nous n'avons pas fait l'éloge de Trump comme un dictateur"

Le ministère de la Défense a signé des accords d'une valeur allant jusqu'à 200 millions de dollars chacun avec de grands laboratoires d'IA au cours de l'année écoulée, notamment Anthropic, OpenAI et Google.

OpenAI, soutenu par Microsoft, a annoncé un accord pour utiliser sa technologie dans le réseau du ministère de la défense peu de temps après que Pete Hegseth ait décidé de mettre Anthropic sur la liste noire. Le directeur général Sam Altman a déclaré que le Pentagone partageait les principes d'OpenAI, à savoir garantir la surveillance humaine des systèmes d'armement et s'opposer à la surveillance de masse des États-Unis.