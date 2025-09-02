Anthropic évaluée à 183 milliards de dollars après une levée de fonds de 13 milliards de dollars

La société d'intelligence artificielle Anthropic a annoncé mardi qu'elle avait levé 13 milliards de dollars à une valorisation de 183 milliards de dollars, sous la houlette de la société d'investissement ICONIQ.