Anthropic évaluée à 183 milliards de dollars après une levée de fonds de 13 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'intelligence artificielle Anthropic a déclaré mardi avoir levé 13 milliards de dollars, pour une valorisation de 183 milliards de dollars, sous la houlette de la société d'investissement ICONIQ.

L'enthousiasme des investisseurs à l'égard des startups spécialisées dans l'IA est resté fort malgré certains doutes sur les dépenses de l'industrie technologique.

"L'investissement de série F permettra d'accroître notre capacité à répondre à la demande croissante des entreprises, d'approfondir notre recherche sur la sécurité et de soutenir l'expansion internationale alors que nous continuons à construire des systèmes d'IA fiables, interprétables et pilotables", a déclaré Anthropic dans un blog.

Son chiffre d'affaires, qui s'élevait à environ 1 milliard de dollars au début de l'année 2025, dépassait les 5 milliards de dollars au mois d'août.

La société AMZN.O , soutenue par Amazon.com, a déclaré que le dernier cycle de financement était codirigé par Fidelity Management & Research et Lightspeed Venture Partners.

Parmi les autres grands investisseurs figurent l'Autorité d'investissement du Qatar, Blackstone BX.N et Coatue.

Le financement des startups américaines a fait un bond de 75,6 % au premier semestre 2025 grâce à l'essor continu de l'IA, ce qui les place sur la voie de la deuxième meilleure année de leur histoire, selon un rapport de PitchBook publié en juillet.

Le boom de cette année a été largement alimenté par des investissements majeurs dans l'IA et des paris audacieux de la part de grandes entreprises technologiques, une vague d'activité qui a été déclenchée par les débuts de ChatGPT à la fin de l'année 2022.

Anthropic a lancé un conseil consultatif sur la sécurité nationale et le secteur public mercredi, afin d'approfondir les liens avec Washington et les gouvernements alliés, alors que l'IA devient de plus en plus centrale pour la défense et la planification stratégique.