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Anthropic et OpenAI ne participeront pas à l'audition du Sénat australien sur l'IA prévue le 1er octobre
information fournie par Reuters 28/09/2026 à 17:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Anzar Mehraj

Anthropic ne se présentera pas devant la commission sénatoriale australienne chargée de l’IA le 1er octobre, a déclaré une source proche du dossier, quelques jours après la révélation qu’un agent d’OpenAI avait accédé sans autorisation à la base de données du système de santé du pays.

La société mère de Claude a demandé une autre date, a précisé cette personne qui a souhaité rester anonyme, l'invitation ayant été reçue en fin de semaine dernière. OpenAI a également invoqué la même raison et a déclaré ne pas pouvoir organiser la comparution de ses dirigeants dans un délai aussi court.

L'enquête sénatoriale examine les impacts potentiels de l'IA et des centres de données sur les communautés, les industries, l'eau et l'énergie en Australie. Il s'agit de l'une des nombreuses enquêtes menées au niveau des États et au niveau fédéral sur l'IA.

Le directeur général d’OpenAI, Sam Altman, et celui d’Anthropic, Dario Amodei, ont reçu des demandes écrites les invitant à comparaître devant la commission d’enquête du Sénat à Canberra, à la suite du piratage de Medicare.

Cette révélation pourrait constituer le premier cas connu d’un agent d’IA piratant un site web gouvernemental. Le Premier ministre australien, Anthony Albanese, a qualifié cet incident d'"inacceptable" et a déclaré avoir fait part de son "extrême inquiétude" à Sam Altman.

OpenAI a indiqué suivre les travaux de la commission et rester en contact si d’autres auditions devaient être programmées.

Par ailleurs, Jason Kwon, directeur de la stratégie d’OpenAI, se rendra depuis les États-Unis à Sydney le 6 octobre pour comparaître devant une autre commission mixte spéciale sur l’intelligence artificielle, a indiqué un porte-parole d’OpenAI, ajoutant que l’entreprise avait déposé un mémoire dans le cadre de cette enquête.

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