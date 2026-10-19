Anthropic et Nscale seraient en pourparlers pour un nouvel accord de 45 milliards de dollars dans le domaine du cloud computing appliqué à l'IA, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Précise dans le titre et le premier paragraphe que des discussions sont en cours concernant un nouvel accord)

Nscale, soutenue par Nvidia , est en pourparlers pour vendre de la puissance de calcul à Anthropic, le créateur de Claude , dans le cadre d'un nouvel accord qui pourrait s'élever à environ 45 milliards de dollars, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches des négociations.

Selon cet article, le développeur de centres de données cherche à conclure un autre accord majeur avec le laboratoire d'IA pour une deuxième installation sur le site de son centre de données Monarch, en Virginie-Occidentale.

En août, Anthropic avait conclu un accord prévoyant une dépense de 45 milliards de dollars pour louer de la puissance de calcul IA dans le cloud auprès du campus de centres de données de Nscale en Virginie-Occidentale. Un deuxième bâtiment Monarch fournirait 460 mégawatts de puissance de calcul grâce aux NVDA.O puces d’IA avancées Vera Rubin de Nvidia, précise l’article.

Nscale et Anthropic n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Reuters n’a pas pu vérifier cette information de manière indépendante.

Anthropic dispose également d’un droit de préemption sur le troisième bâtiment prévu pour Monarch, précise le rapport, ajoutant que les discussions sont en cours et que les détails du projet pourraient évoluer.

Bloomberg News a également rapporté qu’un groupe d’investisseurs avait exhorté Anthropic à revoir à la baisse sa valuation en vue de son introduction en bourse après une série de revers subis sur les marchés par les entreprises spécialisées dans l’IA.

Les investisseurs scrutent d’un œil de plus en plus critique les entreprises qui recourent de plus en plus à l’endettement pour financer l’expansion de leurs infrastructures d’IA. La semaine dernière, les actions de CoreWeave, concurrent de Nscale

CRWV.O , ont chuté en raison des inquiétudes concernant sa dette de 50 milliards de dollars, alimentant ainsi une chute mondiale des valeurs liées à l’IA.

L’annonce d’un éventuel rapprochement intervient après que Microsoft MSFT.O s’est retiré d’un accord visant à ancrer un centre de données phare pour Nscale, les retards dans le raccordement électrique ayant repoussé la date de mise en service prévue aux années 2030.

Nscale a connu une croissance rapide depuis son lancement, faisant passer la valeur totale de ses contrats de 100 millions de dollars à plus de 103 milliards de dollars en deux ans et demi, et se positionnant en concurrence avec Nebius NBIS.O , Crusoe et Lambda.

Selon le prospectus de Nscale , Microsoft et Anthropic devraient devenir les principaux clients de la société à l’avenir.