Anthropic et Musk exposent leurs approches divergentes en matière de philanthropie à l'ère de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le message de Musk sur X, le commentaire d'un analyste et le contexte)

* Le fonds pourrait acquérir 2 % d’actions supplémentaires pour chaque hausse de 50 % de la valorisation d’Anthropic

* Le fonds pourrait soutenir les initiatives visant à faire face à l’impact de l’IA sur le marché du travail; il ne sera pas utilisé à des fins de lobbying

* Musk déclare qu'il « offrira une de ses actions SpaceX à chaque enfant américain » l'année prochaine

* La participation de 5 % d’Anthropic pourrait valoir entre 75 et 100 milliards de dollars lors de son introduction en bourse

par Deborah Mary Sophia et Abu Sultan

Anthropic et Elon Musk ont présenté des approches diamétralement opposées concernant la redistribution d’une partie des bénéfices générés par l’essor de l’IA: le développeur de Claude a consacré 5 % de ses actions à un nouveau fonds sans précédent destiné au « bien public », tandis que Musk s’est engagé à offrir une action SpaceX à « chaque enfant américain », plaidant en faveur de telles distributions directes alors que ce secteur en plein essor fait l’objet d’une surveillance publique croissante.

Les inquiétudes relatives à la sécurité de l’IA se sont multipliées à la suite de failles de sécurité dans des systèmes d’IA et d’avertissements alarmants de la part des dirigeants du secteur concernant la possibilité de risques graves, voire existentiels, liés à un développement incontrôlé de l’IA, sans compter les craintes du public quant à d’éventuelles pertes d’emplois.

Alors qu’Anthropic mise sur la redistribution des richesses par le biais, notamment, de dons à des associations à but non lucratif et de contributions directes à des populations spécifiques, Musk a déclaré qu’il recommandait de « donner les actions directement au public ».

« L’année prochaine, j’offrirai une de mes actions SpaceX à chaque enfant américain. Ce sera la première d’une longue série », a déclaré Musk, qui dirige SpaceXSI, concurrent d’Anthropic, dans un message publié lundi matin. En juin, il détenait environ 6,42 milliards d’actions de la société.

L’ SPCX.O , dont fait partie SpaceX, a vu son cours progresser d’environ 1 % dans l’après-midi.

Anthropic a indiqué que cette initiative lui donnerait davantage de flexibilité et d’envergure pour effectuer des dons au profit de l’humanité. La société prévoit l’une des plus importantes introductions en bourse de l’histoire en tant que « public benefit corporation » , une structure juridique qui impose à la direction de trouver un équilibre entre les intérêts publics généraux et les objectifs de rentabilité.

Cette introduction en bourse pourrait valoriser l’entreprise à environ 2 000 milliards de dollars, bien que Reuters ait révélé en exclusivité à la semaine dernière que certains investisseurs envisageaient une valorisation inférieure, de l’ordre de 1 500 milliards de dollars. Une participation de 5 % dans ce fonds serait alors évaluée entre 75 et 100 milliards de dollars.

Cela éclipserait la valeur potentielle, pourtant déjà considérable, de la distribution gratuite d’actions prévue par Musk, qui s’élèverait à environ 11 milliards de dollars aux cours actuels, sur la base des chiffres du recensement américain indiquant qu’il y a 72 millions d’enfants aux États-Unis.

« Donner directement aux gens des actions, qui constituent des participations dans l’économie de demain, est la solution », a affirmé Musk.

L’initiative de Musk intervient quelques mois après le lancement par la Maison Blanche des « Trump Accounts », un programme d’investissement couvrant toute la vie qui offrira aux citoyens américains nés entre 2025 et 2028 un compte d’investissement financé par l’État d’un montant de 1 000 dollars, que les familles pourront alimenter.

Les particuliers et les entreprisesayant la possibilité de faire don d’actions à ces comptes, de nombreuses grandes entreprises américaines se sont déjà engagées à soutenir le programme par le biais de contributions de leur part ou de financements supplémentaires, notamment Dell DELL.N , Visa

V.N , Micron MU.O et Delta Air Lines DAL.N .

Plus tôt cette année, la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, et son mari se sont engagés à faire don d’une partie de leurs actions SpaceX à chacun des plus de deux millions d’enfants concernés par l’initiative Trump.

On ignore pour l’instant si les dons d’actions de Musk seront liés aux comptes Trump ou s’ils seront soumis à une période de blocage. SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande d’informations complémentaires.

« Cela représente beaucoup d’actions… Je suis sûr que quelqu’un sera ravi de les recevoir », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth Management, qui ne détient pas d’actions SpaceX dans les portefeuilles qu’il gère.

« Cela ressemble à un coup de pub… Cela va-t-il susciter un sentiment positif auprès du public? Peut-être. »

Michael Dell et son épouse, Susan, se sont engagés à verser 6,25 milliards de dollars en espèces au profit des « Trump Accounts », un programme destiné spécifiquement aux enfants défavorisés. En revanche, la valeur de la contribution de Musk dépendra de l’évolution souvent volatile du cours de l’action SpaceX.

La plupart des actions philanthropiques de Musk ont été menées par l’intermédiaire de la Fondation Musk, qui détiendrait plus de 14 milliards de dollars d’actifs.

Warren Buffett, président émérite de Berkshire Hathaway

BRKa.N et l’une des figures les plus éminentes de la philanthropie, aurait donné 60 milliards de dollars à ce jour, et la majeure partie du reste de sa fortune, estimée à environ 150 milliards de dollars, devrait également être consacrée à des œuvres caritatives. La Fondation Bill & Melinda Gates a distribué plus de 100 milliards de dollars depuis sa création en 2000, une partie de cette somme provenant des dons de Warren Buffett.

IMPACT SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL ÉVOQUÉ

Anthropic, qui se positionne comme un laboratoire d’IA privilégiant la sécurité avant tout, a déclaré que l’IA pourrait présenter « des risques catastrophiques ou existentiels pour l’humanité ».

Dans un article de blog, l’entreprise a indiqué que son « Public Benefit Fund » pourrait soutenir des initiatives telles que des distributions directes à des populations spécifiques et des efforts visant à faire face à l’impact de l’IA sur le marché du travail, s’appuyant sur un engagement de 200 millions de dollars annoncé précédemment pour étudier et contrer les perturbations du marché du travail.

Le fonds proposé serait constitué sous la forme d’une société à responsabilité limitée détenue à 100 % par Anthropic et recevrait, à la discrétion du conseil d’administration, 2 % supplémentaires des actions d’Anthropic pour chaque augmentation de 50 % de la valeur de l’entreprise au-delà d’un seuil de référence qui n’a pas encore été divulgué.

Des entreprises mondiales ont supprimé des milliers d’emplois après avoir investi massivement dans l’IA, nombre d’entre elles, principalement des entreprises technologiques, invoquant les gains d’efficacité résultant de l’adoption rapide de cette technologie.

PAS POUR DES DONS POLITIQUES

Le géant de l’IA a déclaré qu’aucune des participations détenues par son fonds ne serait utilisée à des fins de lobbying ou de dons politiques, que ce soit aux États-Unis ou à l’étranger.

, les décideurs politiques américains envisagent de renforcer la surveillance de l’IA et les entreprises redoublent d’efforts pour influencer la manière dont cette technologie sera réglementée.

Compte tenu de l’engagement de ses cofondateurs à faire don de 80 % de leurs parts et d’un programme de contrepartie des dons des employés, environ 20 % des actions d’Anthropic seront consacrées à des fins d’intérêt public, à l’exclusion de toute action supplémentaire ajoutée ultérieurement.

Anthropic a indiqué qu’elle donnerait prochainement plus de détails sur la gouvernance du fonds, sa structure et les seuils d’évaluation susceptibles d’augmenter sa participation.