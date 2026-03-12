Anthropic est en pourparlers avec des sociétés de capital-investissement en vue d'une coentreprise dans le domaine de l'IA, selon The Information

Anthropic est en pourparlers avec un groupe de sociétés de capital-investissement, dont Blackstone

BX.N et Hellman & Friedman, pour former une coentreprise axée sur l'IA, a rapporté The Information mercredi.

Le partenariat viserait à vendre la technologie du fabricant de Claude aux entreprises soutenues par les sociétés d'investissement, selon le rapport, citant une personne impliquée dans les discussions et un autre individu qui a été informé à ce sujet.

S'il est finalisé, le partenariat adopterait un modèle de type Palantir pour offrir des services de conseil afin d'aider les entreprises à intégrer l'IA d'Anthropic dans leurs activités, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Anthropic et Blackstone n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Un différend persiste entre les États-Unis et Anthropic au sujet des restrictions imposées à l'utilisation de ses outils d'IA par l'armée. Le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, a qualifié l'entreprise de risque pour la chaîne d'approvisionnement et a interdit son utilisation par le ministère américain de la défense et ses sous-traitants.

Le récent conflit entre le gouvernement américain et Anthropic a temporairement affecté les discussions sur la coentreprise, mais les pourparlers se poursuivent, selon le rapport de The Information.

Reuters a rapporté plus tôt dans la journée de mercredi que le Pentagone avait informé ses hauts responsables que l'utilisation des outils d'intelligence artificielle d'Anthropic, y compris Claude AI, pourrait se poursuivre au-delà de la période de retrait progressive de six mois annoncée précédemment, si elle était jugée essentielle à la sécurité nationale.