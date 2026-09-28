Anthropic enrichit sa gamme avec Claude Sonnet 5.5 avant son introduction en Bourse

Anthropic lance Claude Sonnet 5.5, deuxième modèle de sa nouvelle famille Claude 5.5, dans le cadre de l'élargissement de son offre avant son introduction en Bourse. Le modèle est facturé 2 dollars par million de tokens en entrée et 10 dollars par million en sortie, soit les mêmes tarifs que Sonnet 5. Anthropic affirme toutefois qu'il consomme moins de tokens pour réaliser une tâche identique, ce qui doit réduire son coût d'utilisation effectif.

Sonnet 5.5 se positionne comme une alternative plus rapide et moins coûteuse à Claude Opus 5.5, lancé la semaine précédente et facturé respectivement 4 et 20 dollars par million de tokens en entrée et en sortie. Anthropic destine notamment Sonnet 5.5 aux usages professionnels quotidiens comme la programmation, la création de documents et le traitement de feuilles de calcul. Les entreprises représentent environ 80% de son activité, avec parmi ses clients Salesforce, Databricks, Goldman Sachs et Novo Nordisk.

Ce lancement intervient alors que le débat sur la sécurité de l'intelligence artificielle s'intensifie, après l'appel du directeur général Dario Amodei à ralentir le déploiement de nouvelles capacités afin de mieux maîtriser les risques. Anthropic poursuit néanmoins le renouvellement de sa gamme et prévoit de lancer prochainement Haiku 5.5. Ce modèle sera conçu pour traiter rapidement d'importants volumes de tâches et viendra compléter Sonnet 5.5 et Opus 5.5.