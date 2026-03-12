 Aller au contenu principal
Anthropic demande à la cour d'appel de suspendre la désignation par le Pentagone de risque pour la chaîne d'approvisionnement
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 13:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse du Pentagone au paragraphe 3)

Anthropica demandé mercredi à une cour d'appel américaine de suspendre la désignation par le Pentagone de l'entreprise comme présentant un risque pour la chaîne d'approvisionnement, dans l'attente d'un examen judiciaire de l'affaire, ajoutant que cette désignation pourrait lui coûter des milliards de dollars en pertes de revenus.

La dernière demande d'Anthropic intervient après un différend de plusieurs semaines sur les garde-fous technologiques concernant l'utilisation des outils d'intelligence artificielle d'Anthropic par l'armée américaine. Le secrétaire à la défense, Pete Hegseth, a qualifié l'entreprise de risque pour la chaîne d'approvisionnement et a interdit au Pentagone et à ses sous-traitants d'utiliser ses produits d'intelligence artificielle.

Le Pentagone a refusé de commenter le litige en cours.

Au début de la semaine, l'entreprise d'IA a intenté une action en justice devant un tribunal fédéral de Californie pour contester sa mise à l'index par le Pentagone.

Dans un document déposé mercredi auprès de la cour d'appel du district de Columbia, Anthropic a déclaré que la désignation par le Pentagone de risque pour la chaîne d'approvisionnement lui causerait un "préjudice irréparable".

Selon le document déposé par Anthropic, plus de 100 entreprises clientes ont contacté la société au sujet de la désignation.

"Selon la meilleure estimation d'Anthropic, pour 2026, les actions négatives du gouvernement risquent d'entraîner des centaines de millions, voire plusieurs milliards de dollars de pertes de revenus", ont écrit les avocats de la société d'IA.

