Anthropic cherche à mettre en place un système de contrôle des droits de vote à la manière de Palantir pour ses sept cofondateurs avant son introduction en Bourse, rapporte The Information

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Anthropic demande à ses actionnaires d’approuver une nouvelle structure d’entreprise qui attribuerait au directeur général Dario Amodei et à ses six cofondateurs une catégorie spéciale d’actions leur conférant un contrôle collectif des droits de vote sur la plupart des questions relatives à la société, a rapporté jeudi The Information.

Ce nouvel accord, qui s'inspire de la structure de contrôle des fondateurs chez Palantir, accorderait aux cofondateurs un total de 50,1 % des droits de vote, à condition que trois des sept cofondateurs conservent un nombre minimum d'actions dans la société, selon l'article.