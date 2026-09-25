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Anthropic cherche à mettre en place un système de contrôle des droits de vote à la manière de Palantir pour ses sept cofondateurs avant son introduction en Bourse, rapporte The Information
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 00:02
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic demande à ses actionnaires d’approuver une nouvelle structure d’entreprise qui attribuerait au directeur général Dario Amodei et à ses six cofondateurs une catégorie spéciale d’actions leur conférant un contrôle collectif des droits de vote sur la plupart des questions relatives à la société, a rapporté jeudi The Information.

Ce nouvel accord, qui s'inspire de la structure de contrôle des fondateurs chez Palantir, accorderait aux cofondateurs un total de 50,1 % des droits de vote, à condition que trois des sept cofondateurs conservent un nombre minimum d'actions dans la société, selon l'article.

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