Anthropic atteint une valorisation de 380 milliards de dollars après un tour de table de 30 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur Claude Cowork, l'historique)

Anthropic a levé 30 milliards de dollars lors de son dernier tour de table, ce qui fait plus que doubler la valorisation du fabricant du chatbot Claude à 380 milliards de dollars et souligne l'intérêt massif des investisseurs pour la startup et l'industrie de l'IA au sens large.

L'entreprise s'est différenciée en axant la formation de ses modèles sur le codage. Claude Code a connu un grand succès auprès des développeurs et a permis à l'entreprise de prendre une longueur d'avance sur ses rivaux sur le marché de l'IA d'entreprise.

La série de plugins récemment lancée par Anthropic pour son agent Cowork a provoqué une chute brutale des actions mondiales dans le secteur des logiciels, les investisseurs s'interrogeant sur le potentiel perturbateur des modèles d'IA sophistiqués pour le secteur.

Le tour de table, annoncé jeudi, a été co-dirigé par des investisseurs tels que D. E. Shaw Ventures, ICONIQ et MGX. Il comprenait également une partie des investissements précédemment annoncés par Microsoft MSFT.O et Nvidia NVDA.O .

Anthropic, soutenu par Google et Amazon, a levé 13 milliards de dollars lors d'un tour de table de série F qui a valorisé l'entreprise à 183 milliards de dollars, a déclaré la société début septembre.

Parallèlement, OpenAI pourrait être valorisée à environ 830 milliards de dollars dans le cadre de négociations avec SoftBank Group 9984.T en vue d'investir jusqu'à 30 milliards de dollars supplémentaires dans le fabricant de ChatGPT, a rapporté Reuters en janvier.

LES REVENUS S'ENVOLENT

Anthropic a rapidement développé sa base de revenus - la société a déclaré que son chiffre d'affaires actuel s'élève à 14 milliards de dollars. Pour Claude Code uniquement, le chiffre d'affaires annualisé a atteint plus de 2,5 milliards de dollars et a plus que doublé depuis le début de l'année 2026.

Les abonnements professionnels à Claude Code ont quadruplé depuis le début de l'année, l'utilisation par les entreprises représentant désormais plus de la moitié de l'ensemble des revenus de Claude Code, a indiqué la société.

Anthropic a intensifié ses efforts pour conclure des accords commerciaux avec des produits tels que l'agent AI Claude Cowork, qui exécute des tâches informatiques pour les cols blancs.

L'entreprise a également adopté une approche différente de la réglementation de l'IA. Alors que les entreprises technologiques ont fait pression pour moins de réglementation, Anthropic a prévu de faire don de 20 millions de dollars pour soutenir les candidats politiques américains qui soutiennent la réglementation de l'industrie de l'IA.

"Les entreprises qui développent l'IA ont la responsabilité de veiller à ce que la technologie serve le bien public, et pas seulement leurs propres intérêts", avait déclaré Anthropic séparément plus tôt dans la journée de jeudi.

En début de semaine, Reuters a rapporté que Blackstone, le plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, augmentait sa participation dans Anthropic pour la porter à environ 1 milliard de dollars.