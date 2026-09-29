Anthropic alerte sur des "risques existentiels pour l'humanité" liés à l'IA avant son entrée en Bourse

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

La société américaine d'intelligence artificielle Anthropic, à l'origine du modèle Claude, a averti les investisseurs que cette technologie pourrait présenter des "risques existentiels pour l'humanité", dans son prospectus d'introduction en Bourse, selon des informations du Financial Times.

D'après ce document, l'entreprise a enregistré l'an dernier une perte d'exploitation de plus de 8 milliards de dollars, conséquence d'une forte augmentation de ses dépenses en puissance de calcul, pour un chiffre d'affaires d'environ 4,6 milliards et elle prévoit de dépenser 518 milliards ces prochaines années pour soutenir sa croissance.

Contactée par l'AFP, Anthropic n'a pas souhaité commenter ces informations.

Valorisée 965 milliards de dollars en mai, l'entreprise de San Francisco prépare une entrée en Bourse pour l'automne qui s'annonce record, alors que le débat a ressurgi récemment sur de possibles risques liés à l'IA avec des modèles aux comportements parfois imprévisibles.

Plusieurs grands patrons de l'intelligence artificielle ont ainsi souligné la semaine passée à l'ONU la vigilance accrue que nécessite cette technologie, celui d'Anthropic, Dario Amodei, s'engageant même à ralentir unilatéralement son développement.