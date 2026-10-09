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Anthony Vaccarello quitte la direction artistique de Saint Laurent
information fournie par Zonebourse 09/10/2026 à 08:38

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La maison de couture Saint Laurent, filiale du groupe Kering, a officialisé le départ d'Anthony Vaccarello de ses fonctions de directeur artistique. Arrivé en 2016, le styliste belge quitte la maison de luxe après dix années à la tête de la création.

Luca de Meo, directeur général de Kering, a salué le bilan du créateur, soulignant sa contribution au rayonnement durable de la marque alors que le groupe engage Saint Laurent "dans un nouveau chapitre de son histoire".

De son côté, Cédric Charbit, président-directeur général d'Yves Saint Laurent, a remercié Anthony Vaccarello pour son travail créatif et son impact sur l'image, la désirabilité et le positionnement culturel de la maison au cours de la dernière décennie.

Le nom de son successeur ainsi que les détails sur l'organisation future de la création n'ont pas été précisés à ce stade.

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