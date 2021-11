Antevenio devient ISPD Network

Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader des technologies et contenus marketing en Europe du Sud et en Amérique, a acté en Assemblée Générale l’adoption d’un nouveau nom : ISPD Network.



Dès la semaine prochaine, l’action cotée sera référencée sous le libellé « ISPD » et sous le code mnémonique « ALISP ». Un avis Euronext entérinant le changement de nom du titre paraîtra le lundi 29 novembre 2021 et le changement de nom sera effectif à l’ouverture de la séance de bourse du mercredi 1er décembre 2021.



Le nouveau nom, ISPD Network, coïncide avec la marque de la maison-mère, ISP Digital. Il a vocation à clarifier et favoriser le développement des marques des différentes entités commerciales, en particulier Antevenio et Rebold, au sein du Groupe.