Antevenio:"Des résultats résillients"

Publication des résultats annuels 2020



Après publication d'un chiffre d'affaires 2020 de 54,4 M€ (+116% en consolidé et -2,9% en pro forma) à la suite du rapprochement avec Rebold, Antevenio annonce des résultats globalement en ligne avec nos attentes. L'EBE ressort en territoire positif à 1,7 M€ (vs 1,6 M€e et -0,1 M€ en 2019) tandis que le ROC s'affiche à -0,4 M€ (vs -1,4 M€). En proforma, l'EBE affiche une croissance de 8% à 4,2 M€ et le ROC de 122% à 2,0 M€.



Recommandation



Suite à la mise à jour de notre modèle et de l'évolution des paramètres de marche?, notre objectif de cours ressort à 7,00 € (vs 6,50 €) et notre recommandation reste à Achat.