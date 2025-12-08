Antero Resources s'effondre à la suite de l'annonce de négociations avec HG Energy

8 décembre - ** Les actions de la compagnie pétrolière et gazière Antero Resources <AR .N> en baisse de ~2% à 36,34 $ en pré-commercialisation

** Antero a exploré une vente potentielle qui l'a valorisée à plus de 3 milliards de dollars en 2022, selon le rapport

** Séparément, J.P. Morgan a réduit la notation de "surpondération" à "neutre" et abaissé le PT de 44 $ à 39 $, ce qui représente encore une hausse potentielle de 6,1 % par rapport à la clôture de vendredi

** A la dernière clôture, AR a augmenté de ~5% depuis le début de l'année