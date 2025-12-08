 Aller au contenu principal
Antero Resources s'effondre à la suite de l'annonce de négociations avec HG Energy
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 12:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 décembre - ** Les actions de la compagnie pétrolière et gazière Antero Resources <AR .N> en baisse de ~2% à 36,34 $ en pré-commercialisation

** Les actions de la société pétrolière Antero Resources <AR . N.> ont baissé de ~% à 36,34% avant le marché

** Antero a exploré une vente potentielle qui l'a valorisée à plus de 3 milliards de dollars en 2022, selon le rapport

** Séparément, J.P. Morgan a réduit la notation de "surpondération" à "neutre" et abaissé le PT de 44 $ à 39 $, ce qui représente encore une hausse potentielle de 6,1 % par rapport à la clôture de vendredi

** A la dernière clôture, AR a augmenté de ~5% depuis le début de l'année

Environnement

Valeurs associées

ANTERO RESOURCES
36,750 USD NYSE +0,38%
Gaz naturel
5,29 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,12 USD Ice Europ -1,16%
Pétrole WTI
59,46 USD Ice Europ -1,08%
