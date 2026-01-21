Anteris Technologies bondit après l'investissement de Medtronic et une offre d'actions de 200 millions de dollars

21 janvier -

** Les actions cotées en bourse du fabricant de valves cardiaques Anteris Technologies AVR.O ont augmenté de 13 % à 6,50 $ avant la cloche après l'investissement de Medtronic

MDT.N , une offre de suivi de 200 millions de dollars

**

La société, dont les principaux bureaux exécutifs sont en Australie, a annoncé tard mardi () ~34,8 millions d'actions à 5,75 $, en ligne avec la dernière clôture de l'action

** Elle a également accepté de vendre à MDT jusqu'à 90 millions de dollars d'actions dans le cadre d'un placement privé, sous réserve d'un achat minimum de 16 % et d'un achat maximum de 19,99 % de ses actions en circulation après l'offre

** Anteris a l'intention

d'utiliser le produit net des deux financements pour le recrutement en cours et l'exécution de l'étude mondiale sur la valve cardiaque transcathéter DurAVR pour les patients atteints de sténose aortique sévère (l'"étude PARADIGM") et l'expansion des capacités de fabrication, entre autres utilisations

** Barclays, Wells Fargo et Cantor Fitzgerald

étaient les teneurs de livre conjoints pour l'offre d'actions; Wells Fargo était l'agent unique pour le placement privé de MDT

** Avant l'offre, Anteris avait environ 41,2 millions d'actions en circulation

** Les actions d'AVR ont augmenté de 12,5 % mardi, portant le gain de 2026 à ~15 %. En 2025, les actions ont perdu ~11%

** Les 4 analystes couvrant AVR considèrent l'action comme "achetée"; PT médian 17,50 $, par LSEG