Anteris Technologies bondit après l'annonce de plans de vente d'actions et d'un investissement de Medtronic

20 janvier -

** Les actions cotées en bourse du fabricant de valves cardiaques Anteris Technologies AVR.O ont bondi de 40 % à 8,04 $ après avoir dévoilé son projet d'offre d'actions, l'investissement de Medtronic MDT.N et le lancement d'une offre d'actions

** La société, dont les principaux bureaux exécutifs sont en Australie, annonce () une offre d'actions de 200 millions de dollars

** En outre, elle a accepté de vendre à MDT jusqu'à 90 millions de dollars d'actions dans le cadre d'un placement privé, sous réserve d'un achat minimum de 16 % et d'un achat maximum de 19,99 % de ses actions en circulation après l'offre

** Anteris prévoit d'utiliser le produit net de l'offre

d'utiliser le produit net des deux financements pour poursuivre le recrutement et l'exécution de l'étude mondiale sur la valve cardiaque transcathéter DurAVR pour les patients atteints de sténose aortique sévère (l'"étude PARADIGM") et l'expansion des capacités de fabrication, entre autres utilisations

** Barclays, Wells Fargo et Cantor Fitzgerald

teneurs de livre conjoints

** La société a environ 41,2 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 240 millions de dollars

** Les actions d'AVR ont clôturé en hausse de 12,5 % à 5,75 $ mardi, en hausse de ~15 % pour commencer 2026. Elles ont perdu ~11% l'année dernière