Ant Group obtient le feu vert pour son introduction en Bourse à Hong Kong-sources

par Scott Murdoch et Julie Zhu HONG KONG, 19 octobre (Reuters) - Le régulateur chinois a approuvé la demande d'Ant Group IPO-ANTG.HK , filiale financière d'Alibaba BABA.N 9988.HK , de s'introduire à la Bourse de Hong Kong alors que l'entreprise prévoit de lever environ 35 milliards de dollars (29,8 milliards d'euros) via une double cotation à Hong Kong et Shanghai, ont déclaré à Reuters lundi deux personnes proches du dossier. L'introduction en bourse d'Ant Group, dont le système de paiement mobile est le numéro un en Chine, pourrait dépasser l'IPO record de Saudi Aramco 2222.SE , qui a réussi à lever en décembre 29,4 milliards de dollars (26,5 milliards d'euros). L'entreprise prévoit de demander lundi l'autorisation d'inscription à la bourse de Hong Kong, a déclaré l'une des sources. La maison mère d'Ant, Alibaba BABA.N 9988.HK , a refusé de commenter ces informations. (Scott Murdoch, Julie Zhu, Sumeet Chatterjee, version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault)

