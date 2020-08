Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ant Group dépose une demande de cotation en vue d'une IPO record Reuters • 25/08/2020 à 14:16









ANT GROUP DÉPOSE UNE DEMANDE DE COTATION EN VUE D'UNE IPO RECORD HONG KONG (Reuters) - Ant Group, la filiale financière d'Alibaba, a déposé mardi une demande d'inscription en vue d'une double introduction en Bourse à Hong Kong et à Shanghai, ce qui pourrait lui permettre selon des sources de lever jusqu'à 30 milliards de dollars (25,3 milliards d'euros) et de réaliser, selon ce critère, la plus importante IPO au monde. Ant Group, dont le système de paiement mobile est le numéro un en Chine, est déjà la "licorne", c'est-à-dire une start-up non cotée, la mieux valorisée au monde. Dans son prospectus, le groupe n'a dévoilé aucune information sur le montant de l'opération ni son calendrier. Il n'a souhaité faire aucun commentaire sur les détails de l'IPO. Des sources au fait du dossier avaient précédemment déclaré qu'Ant prévoyait de lever plus de 20 milliards de dollars grâce à la double cotation qui pourrait avoir lieu en octobre, valorisant le groupe à plus de 200 milliards de dollars. Trois sources ont dit cette semaine que l'opération pourrait atteindre 30 milliards de dollars en fonction des conditions du marché. Avec un tel montant, Ant Group réaliserait la plus importante introduction en Bourse devant celle du géant saoudien du pétrole Saudi Aramco, qui a levé en décembre 29,4 milliards de dollars. Lors de son IPO en 2014, la maison mère d'Ant, Alibaba, avait levé 25 milliards de dollars. (Julie Zhu; avec Yingzhi Yang et Sumeet Chatterjee; version française Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)

