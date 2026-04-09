Annovis Bio chute suite à l'offre d'actions

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9 avril - ** Les actions d'Annovis Bio ANVS.N chutent de 16,1 % à 1,93 $ avant la cloche après une levée de fonds de 10 millions de dollars ** La société de biotechnologie basée à Malvern, en Pennsylvanie, annonce le prix d'environ 5,3 millions d'actions et des bons de souscription qui les accompagnent à 1,90 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 17,4 % par rapport à la dernière vente d'actions le mercredi

** Les bons de souscription peuvent être exercés à partir de six mois au prix d'exercice de 2,50 $, et ils expirent dans 5 ans et demi

** ANVS a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour le développement clinique de son principal médicament, le buntanetap, dans le cadre d'une étude de phase 3 pour la maladie d'Alzheimer, ainsi que pour le fonds de roulement et les besoins généraux

** Canaccord Genuity est l'unique teneur de livre

** La société a environ 28,4 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière de 65 millions de dollars jusqu'à mercredi

** L'action avait déjà perdu 33,5 % depuis le début de l'année à la dernière clôture

** Les 4 analystes qui couvrent l'action la considèrent comme "achetée"; les 3 prévisions sont de 10 $, 17 $ et 20 $, selon les données de LSEG