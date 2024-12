Année "historique" pour Fountaine Pajot

(AOF) - Fountaine Pajot (+0,63% à 96,20 euros) affiche pour l'exercice 2023/24 un excédent brut d'exploitation (EBE) à 60 millions d'euros contre 39,9 millions un an auparavant, soit 17,1% de marge d'EBE contre 14,4% un an auparavant. Le spécialiste de la fabrication de bateaux de plaisance réalise un chiffre d'affaires "historique" de 351,3 millions d'euros, en progression de 26,9% sur un an (+17% à périmètre constant).

Cette dynamique est soutenue par l'accélération des rythmes de production et les succès de l'Alegria 67, l'Elba 45 et l'Aura 51 sur le segment du catamaran et des Dufour 44 et Dufour 41 pour les monocoques.

Le résultat net part du groupe affiche 33,5 millions d'euros contre 11,4 millions il y a un an.

Le Groupe Fountaine Pajot présente au 31 août 2024 une marge brute d'autofinancement positive à 51,8 millions d'euros et une augmentation du besoin en fonds de roulement (-43,9 millions d'euros), dégageant une trésorerie d'exploitation positive de 7,9 millions d'euros. Le niveau des stocks anticipe les livraisons sur l'exercice 2024/25 en cours.

AOF - EN SAVOIR PLUS