Anne Toledano va diriger la filière immobilier d’Indosuez WM

(NEWSManagers.com) - L'activité de gestion de fortune de Crédit Agricole, Indosuez Wealth Management, a nommé Anne Toledano directrice de sa filière immobilier à compter du 18 juillet.Basée à Paris, elle est rattachée à Pierre Masclet, directeur général adjoint d’Indosuez Wealth Management.« A travers la création de la filière immobilier, Anne Toledano a pour mission de développer une gamme complète de solutions d'investissement, de conseil et de financement immobilier pour les clients d’Indosuez à travers le monde, en capitalisant notamment sur les expertises du groupe Crédit Agricole en matière d’Immobilier et de finance responsable », indique un communiqué.Anne Toledano rejoint Crédit Agricole Corporate & Investment Bank dès 2004 en tant que responsable de financements immobiliers à Paris. Entre 2013 et 2018, elle occupe le poste de responsable des activités immobilières de la banque à Londres avant de rejoindre Crédit Agricole Corporate & Investment Bank à Paris comme banquier conseil. Anne Toledano fait par ailleurs partie du Cercle des Femmes.