Ann Fairchild confirmée au poste de CEO de Siemens USA
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 16:40
Elle guidera la stratégie et l'engagement de Siemens à travers les États-Unis, où l'entreprise emploie plus de 50 000 personnes dans les 50 États et à Porto Rico, ayant généré 24 MdsUSD de revenus au cours de l'exercice 2025.
Forte de plus de 25 ans d'expérience chez Siemens, dont dernièrement en tant que conseillère juridique générale de Siemens USA durant 8 ans, Ann Fairchild possède une connaissance approfondie des objectifs commerciaux et des priorités stratégiques de l'entreprise.
"Elle a joué un rôle important dans la croissance de Siemens USA, en accompagnant des transactions complexes, en renforçant la gouvernance d'un portefeuille diversifié et en favorisant une meilleure harmonisation au sein de l'entreprise", met en avant le groupe allemand.
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