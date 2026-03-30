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Anixa progresse après avoir annoncé une mise à jour sur l'essai thérapeutique du cancer de l'ovaire
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 15:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 mars - ** Les actions de la société de biotechnologie Anixa Biosciences ANIX.O augmentent de 1,2 % à 2,58 $

** La société déclare qu'elle présentera les données d'une étude préliminaire de sa thérapie cellulaire expérimentale pour le cancer de l'ovaire lors de la réunion de la Society of Gynecologic Oncology en avril

** La thérapie, appelée lira-cel, entraîne les cellules immunitaires à cibler une protéine que l'on trouve principalement dans les cellules cancéreuses de l'ovaire, limitant ainsi les dommages causés aux tissus sains

** Le médicament est testé chez des femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire qui ont subi une rechute après au moins deux traitements antérieurs

** La société mènera le programme avec le Moffitt Cancer Centre

** En tenant compte des mouvements de la séance, l'action a baissé de 17 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

ANIXA BIOSCINCS
2,5500 USD NASDAQ 0,00%
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